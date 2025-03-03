Він підтримує і фінансує російську війну.

Російському співаку-пропагандисту Григорію Лепсверідзе (більш відомому за сценічним псевдонімом "Лепс") заочно повідомлено підозру за публічну підтримку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а також фінансування російської війни.

Про це повідомляє Служба безпеки України. "Задокументовано як після одного з концертів влітку 2023 року Лепс на камери російських ЗМІ пообіцяв платити рашистам по мільйону російських рублів за кожен знищений танк ЗСУ", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що він неодноразово передавав окупаційним угрупованням РФ "гумдопомогу" у вигляді бронежилетів, комплектів натільної білизни та продуктів харчування.

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Слідчі Служби безпеки заочно повідомили Григорію Лепсверідзе підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110-2 ("фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України");

ч. 3 ст. 436-2 ("виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників").

"Оскільки підозрюваний переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави", - наголошують в ЗСУ.

Підозри росіянам

Днями СБУ оголосила підозру російському співаку-пропагандисту Ярославу Дронову, який відомий під сценічним псевдонімом Shaman та входить до кола співаків, що підконтрольні Кремлю.

Він публічно підтримує та пропагує війну РФ проти України, підтримує дії керівництва РФ, а також прославляє осіб, які беруть участь у бойових діях проти України.

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