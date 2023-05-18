Українці негативно відреагували на його хвастощі.

Український телеведучий Григорій Решетник поділився з шанувальниками кадрами з Риму. Він прогулявся містом разом зі своєю дружиною Христиною Решетник.

Українці різко негативно сприйняли такий вчинок телеведучого. Вони вважають, що зараз недоречно ділитися такими кадрами, коли більшість сімей перебувають у розлуці через війну в Україні.

Більш того, у нього запитали, чому він не захищає рідну країну на фронті. Адже більшість чоловіків ще в перші дні повномасштабного російського вторгнення вступили до лав ЗСУ, щоб відбивати атаки окупантів. Однак Решетник вирішив не відповідати на ці коментарі.

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Що пишуть користувачі мережі

"А як ви виїхали за кордон?"

"Не розумію, навіщо це виставляти. Тільки народ дратуєте"

"Ваше відео на даний момент не дуже гарне. Поважайте сім'ї військових"

"Випендрежнік і самозакоханий індик"

Варто відзначити, що Решетник все ж відреагував на прохання поважати сім'ї військових. Він написав: "Я не тільки поважаю, а й допомагаю нашим хлопцям і дівчатам та їхнім родинам. А вони дякують і підтримують мене! І щодо цього відео теж".

Нагадаэмо, дружина Решетника порівняла себе із Зеленською і розгнівала українців.

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