Український телеведучий Григорій Решетник поділився з шанувальниками кадрами з Риму. Він прогулявся містом разом зі своєю дружиною Христиною Решетник.
Українці різко негативно сприйняли такий вчинок телеведучого. Вони вважають, що зараз недоречно ділитися такими кадрами, коли більшість сімей перебувають у розлуці через війну в Україні.
Більш того, у нього запитали, чому він не захищає рідну країну на фронті. Адже більшість чоловіків ще в перші дні повномасштабного російського вторгнення вступили до лав ЗСУ, щоб відбивати атаки окупантів. Однак Решетник вирішив не відповідати на ці коментарі.
Що пишуть користувачі мережі
- "А як ви виїхали за кордон?"
- "Не розумію, навіщо це виставляти. Тільки народ дратуєте"
- "Ваше відео на даний момент не дуже гарне. Поважайте сім'ї військових"
- "Випендрежнік і самозакоханий індик"
Варто відзначити, що Решетник все ж відреагував на прохання поважати сім'ї військових. Він написав: "Я не тільки поважаю, а й допомагаю нашим хлопцям і дівчатам та їхнім родинам. А вони дякують і підтримують мене! І щодо цього відео теж".
Нагадаэмо, дружина Решетника порівняла себе із Зеленською і розгнівала українців.