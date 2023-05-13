Христина Решетнік показала колаж з фото, на яких вона та перша леді позували в однакових пальто.

Дружина ведучого "Холостяка" Григорія Решетніка розгнівала користувачів мережі. Вона порівняла себе з дружиною президента Оленою Зеленською. Христина Решетнік розповіла, що вона та перша леді обрали однакове вбрання.

На своїй сторінці в Instagram вона показала декілька фото. На них Решетнік та Зеленська позують у пальто від відомої української дизайнерки.

"Цей "лук" я обрала на Новий рік. І тоді отримала безліч компліментів. А днями всі захоплювались цим образом Олени Зеленської на коронації короля в Великобританії. Дуже тішить, що це вбрання від нашого українського дизайнера, талановитої Каті Сільченко. Українські жінки вкотре доводять, що вони найелегантніші, наймудріші, найталановитіші і найвитриваліші", - написала дружина ведучого.

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У коментарях з'явилося чимало обурень. Українцям не сподобалося, що Решетнік порівняла себе з Зеленською. Коментатори пишуть:

"Пробачте, але це некультурне порівняння. Вам личить, але це як сказати: "Тю, я перша вділа". Може у вас це пальто взяла на показ перша леді... Таке"

"Неетично порівнювати "лук" на собі та на першій леді... Неочікувано від вас...Неймовірно красива перша леді і неймовірно красиві ви, але колаж недоречний!"

"Погляд в деталях, поділ вашого пальта зроблено дуже неакуратно (так показує фото). Порівнювати себе з першою леді…Має бути субординація. Ми живемо у непрості часи, багатьом бракує вихованості, а пихатості не позичати".

Христина та Григорій Решетніки - що відомо

Ведучий та його обраниця одружилися у 2010 році. Пара виховує трьох дітей. У 2013 році Христина Решетнік народила первістка - сина Івана, у 2017 на світ з'явився її другий син Дмитро. У 2019 році Решетнік став батьком втретє, у нього з'явився син Олександр.

Восени минулого року стало відомо, що ведучий "Холостяка" планує усиновити дитину. Решетник та його дружина побачили фото і відео з евакуації дитячого будинку. Тоді вони вирішили замислитися над усиновленням.

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