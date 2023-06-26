Сам він залишився в Києві, а діти поїхали.

Український телеведучий Григорій Решетник і його дружина Христина відправили дітей на канікули до бабусі і дідуся на Західну Україну, а самі залишилися в Києві.

Як сказала Христина, для них з чоловіком це незвичайне відчуття - їм не віриться, що тепер вони зможуть більше часу проводити тільки удвох.

Однак, як зазначив Григорій, у них буде менше приводів для переживань за дітей - вони будуть у безпеці і зможуть хоча б нормально відіспатися без сигналів повітряної тривоги і нічних обстрілів.

Відео дня

Так, зіркове подружжя провели своїх синів на вокзал і показали, як прощалися з ними.

"Емоційний розрив, радість і питання: "Мамо, тато, ви ж вийдете зараз, щоб поїзд з вами не поїхав?" Найбільше діти чекали саме поїздки до бабусі і дідуся на поїзді, і їх ніщо так не радувало, як цей експеримент. А ми тепер трохи спокійнішими будемо за них", - поділився Решетник.

Відзначимо, у Григорія Решетника і його дружини троє дітей - Олександр, Дмитро та Іван. Пара неодноразово говорила, що планує усиновити дитину, яка під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну втратила батьків.

Нагадаємо, раніше Григорій Решетник похвалився відпочинком у Римі і нарвався на хейт.

Вас також можуть зацікавити новини: