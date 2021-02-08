Хлопчику ще не виповнився рік.

Співачка Grimes показала фото її спільного з Ілоном Маском сина.

Новий знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте такожІлон Маск показавши обличчя сина на ім'я X AE A-Xii, який трохи подорослішав

"Розкажи мені про води свого рідного світу", - підписала знімок співачка.

На фото молода мама тримає малюка на руках. При цьому обличчя дитини не видно.

Нагадаємо, що хлопчик з'явився на світ 4 травня минулого року. Спочатку сина мільярдер і його дівчина, канадська співачка Граймс хотіли назвати X Æ A-12 (екс Еш Ей-Твелв), але пізніше скорегували його на X Æ A-Xii. Від попереднього шлюбу в Ілона Маска є ще п'ятеро дітей.

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Автор: Катерина Лиманська