Співачка Grimes показала фото її спільного з Ілоном Маском сина.
Новий знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Читайте такожІлон Маск показавши обличчя сина на ім'я X AE A-Xii, який трохи подорослішав
"Розкажи мені про води свого рідного світу", - підписала знімок співачка.
На фото молода мама тримає малюка на руках. При цьому обличчя дитини не видно.
Нагадаємо, що хлопчик з'явився на світ 4 травня минулого року. Спочатку сина мільярдер і його дівчина, канадська співачка Граймс хотіли назвати X Æ A-12 (екс Еш Ей-Твелв), але пізніше скорегували його на X Æ A-Xii. Від попереднього шлюбу в Ілона Маска є ще п'ятеро дітей.
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