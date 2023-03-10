Журналіст розповів, що він утримує свою велику родину, яка нині мешкає за кордоном.

Український журналіст Дмитро Гордон зізнався, що йому доводиться продати усі свої автомобілі. Йому не вистачає грошей. Раніше Гордон ніколи не тримав багато готівки та жив за "схемою".

"Я ніколи не тримав кешу (готівки - УНІАН), ну тобто в мене були там 20, може 30 тисяч доларів, про всяк випадок лежали. Схема була дуже проста: в мене є нерухомість в Києві, багато нерухомості, яку я здавав в оренду. Гроші за оренду надходили щомісяця, я розплачувався з кредитами, в мене вони є досі... Я брав на нерухомість кредити, під нерухомість, яка вже є", - розповів Гордон в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Раніше він брав кредити на нову нерухомість та платив за неї тими грошима, які отримував від винаймачів його інших будинків. Така схема влаштовувала Гордона, йому вдавалося закривати кредити та "крутитися". Проте з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну він зрозумів, що його нерухомість вже не може приносити йому прибутків.

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"Гроші брати, окрім YouTube, нема звідки. Ну і звичайно довелося продавати автомобілі... В мене не залишається особистого жодного автомобіля. Я продав Maybach свій, на якому мене возив водій. Я продаю свій джип Mercedes, на якому їздив сам інколи. І в мене не залишається жодного автомобіля", - пожалівся Гордон.

Проте він одразу пригадав, що в нього усе ж залишається одна машина. Він забув про авто Toyota Camry, його журналіст називає "роз'їзним транспортом", який він використовує для шопінгу. За словами Гордона, нині він планує їздити на авто, яке йому дадуть друзі. Після перемоги України він хоче взяти в кредит нові машини та повернути собі свої статки. Нині журналіст, як сам вважає, витрачає мало.

"Одяг в мене є, на їжу я витрачаю дуже мало, тому що їм мало. А всі витрати йдуть на родину... В мене родина - це 12-13 людей. Скільки треба людям, щоб жити за кордоном? Треба дітям навчатися, а грошей треба не мало... А якщо хтось з літніх людей хворіє за кордоном? Тому я і продаю автомобілі свої, тому що грошей не вистачає, але я не хочу бідкатися, тому що багатьом людям не вистачає набагато більше, ніж мені", - зазначив Гордон та додав, що до жебрацтва йому далеко.

Нагадаємо, раніше Гордон пожартував про свої яйця та змусив Дьоміна реготати.

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