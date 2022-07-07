Раптово помер звукорежисер, який співпрацював з групою.

Український гурт "Антитіла", учасники якого служать у лавах Збройних сил України та захищають нашу країну від російських загарбників, повідомили про трагедію.

Раптово помер їх звукорежисер Дмитро Хомулко, який співпрацював з групою 8 років. Життя музиканта обірвалося 6 липня. Причина смерті поки невідома.

"Любили і поважали Боба (так називали Дмитра в групі, - УНІАН) за його талант, майстерність, витонченість у професійній діяльності, гумор, відданість і наполегливість", – поділився директор колективу Сергій Вусик.

Також учасники колективу відзначили, що будуть дуже сумувати за своїм другом.

"Велика втрата для нашої команди. Вічна пам'ять! Співчуття рідним. Ми будемо дуже сумувати", - йдеться в заяві "Антитіл".

Нагадаємо, раніше група "Антитіла" на честь Дня батька присвятила свою пісню "У книжках" загиблим на війні батькам.

Вас також можуть зацікавити новини: