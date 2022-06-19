Композиція вийшла в 2015 році і залишається актуальною донині.

Український гурт "Антитіла", чиї музиканти захищають нашу країну на військових позиціях, присвятив свою пісню "У книжках" загиблим на війні батькам. Публікація на честь Дня батька з'явилася в Instagram-акаунті музичного колективу.

"У цей день батька присвячується всім воїнам, які віддали життя за Україну і назавжди стали ангелами-охоронцями для своїх дітей", - написали музиканти.

"Він вивчить всі кольори, цифри і букви, закінчить школу, інститут. Дізнається про любов і дружбу, радості і розчарування. Можливо, стане великим винахідником або відомим коміком, можливо, напише важливий програмний код, чи врятує комусь життя... Але вже ніколи не дізнається одного - голосу тата. У війни є багато смислів... Але нею не можна виправдати дитячі сльози. Ніколи!",- висловився фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя.

Нагадаємо, УНІАН у День батька 2022 розповів про п'ять зіркових чоловіків, які блискуче справляються зі своєю роллю у вихованні дітей. Серед них співак Віктор Павлік, гуморист Євген Кошовий, телеведучий Юрій Горбунов та інші.

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