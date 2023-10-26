У нього серйозні проблеми зі спиною.

Соліст гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець розповів про проблеми зі здоров'ям. У зв'язку з цим гурту довелося скасувати тур, щоб Танчинець зміг відправитися на лікування.

За словами артиста, у нього проблеми зі спиною, через які він не може навіть нормально рухатися.

"У зв'язку із загостренням проблем зі спиною ми змушені повернутися в Україну і зайнятися лікуванням", - написав він в Instagram.

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Крім того, Танчинець повідомив, що майбутні концерти за кордоном перенесені. Тобто здавати або викидати квитки не потрібно. Вони залишаються дійсними.

"Світовий тур незаплановано закінчився. Концерти в Софії і Малазі перенесені на травень наступного року", - додав артист.

Нагадаємо, раніше Сергій Танчинець потрапив до лікарні. У нього були проблеми з хребтом.

"Мій хребет, вірніше його поперековий відділ, сказав "досить" і пішов відпочивати. Нічого серйозного, але нормально рухатися і працювати стало вже зовсім важко", - розповів тоді артист.

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