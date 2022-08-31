Зловмисники вкрали цінні речі з автобуса артистів.

Український музичний колектив, який вирушив у благодійний тур Європою, потрапив у неприємну ситуацію. Учасник групи Олександр Сидоренко, відомий як Фоззі, розповів, що в німецькому місті Дрезден артистів обікрали. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"В ході сьогоднішнього виступу в Дрездені обікрали наш бус. Комп'ютери, документи, гроші. З'ясовуємо наслідки, блокуємо карти. Весело, коротше", - написав Фоззі.

"Ок, гугл. У нас двоє залишилися взагалі без документів. Сьогодні ми у Варшаві, завтра в Кракові. Куди стукати по аусвайсу? Плюси, мінуси, підводні камені?", - пізніше додав з цього приводу артист.

Відео дня:

Поки невідомо, як вони без документів будуть далі брати участь у цьому турі. Шанувальники порадили артистам звернутися в посольство України в Німеччині.

Нагадаємо, YouTube блокує кліп ТНМК і Kozak System за правдиві кадри війни. Цей трек повинен був вийти в мирному квітні, до ювілейного концерту Kozak System в "Палаці спорту".

Вас також можуть зацікавити новини: