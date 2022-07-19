У підписників він попросив особливо активно донатити на цей збір, і гроші вдалося зібрати дуже швидко.

Український гуморист Роман Міщеряков у свій 34-й день народження попросив підписників взяти участь у зборі на автомобілі для військовослужбовців, які зараз обороняють нашу країну на Бахмутському напрямку в Донецькій області. Учасник Improv Live Show був здивований тому, наскільки швидко вдалося досягти бажаного результату.

"У мене було багато днів народження, від яких я нічого не очікував. У кожен знав, що батьки подзвонять першими. Що Юля (дівчина, - ред.) підготує сюрприз, попри те, що я двісті разів попрошу цього не робити. Знав, що в цей день захочу побути вдома. Знав, що друзі скинуться на подарунок. А в свій 34-й день народження я нічого не знав. Не знав, що подарунок може бути таким бажаним. Що задуваючи свічки, буду вірити в своє бажання більше, ніж всі рази. Друзі, до речі, скинулися. Але я не знав, що у мене стільки друзів", - поділився Міщеряков.

Він розповів, що зі свого "святкового" збору на покупку машини підуть 82 818 грн. Ще 43 305 грн зібрали завдяки донатам шоу Точка збору і завдяки компанії Universe Apps.

Крім того, 47 877 грн приніс збір гуманітарного хаба Overhelp. Всі ці гроші склали і купили машину військовослужбовцям. Транспорт вже відправили на фронт.

"Я побачив свій подарунок, який передали на фронт. Побачив героїв ЗСУ, які чекали цього авто. Побачив силу нашої єдності. Побачив і відчув", - резюмував комік.

Нагадаємо, Комаров відсвяткував свій день народження аукціоном для ЗСУ.

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