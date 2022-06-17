Відомий український телеведучий, волонтер, зірка програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров виставив на продаж унікальне авто, щоб допомогти ЗСУ.
"Сьогодні мені 39. Хочу використовувати цю дату з користю для України. Виставляю на аукціон колись улюблену мною "іграшку". У цій машині було придумано багато сюжетів "Світу навиворіт", - написав Комаров у своєму Facebook.
Журналіст зазначив, що на момент покупки автомобіля таких в Україні було всього два.
"На всю Україну було дві таких, одна з яких - 2006 року, з пробігом 11 000. Чоловік по телефону відповів, що обслуговує гараж людини, у якого 20-30 машин, а ця вже давно стоїть, тому що купувалася новою для поїздок вихідного дня в ресторан. Але більше не використовується. "Дмитро, їй 7 років, але можна помити і продати, як нову", - відповіли на сервісі, куди я "заради інтересу" звернувся. Спонтанне рішення було прийнято. Купив, поставив на парковку і поїхав в Індонезію). Бита-фарбована-відремонтована. Бампера. Без серйозних аварій. Стан хороший", - пише Комаров.
Ведучий також зазначив, що сходить в МРЕВ на переоформлення з тим, хто запропонує найбільшу ціну, а якщо буде охочий купити конфіденційно – тоді з представником. Вся сума піде на допомогу Україні і захисникам.
Упевнений, ви не сумніваєтеся, що я правильно направлю кошти і відзвітую публічно. Якщо покупець захоче - з'явиться в соцмережах і ЗМІ. Ні - залишиться анонімним.
"Машинка "жива", жвава, приємна, доглянута. Виглядає стильно і яскраво. Радує. Практичний. Село, грунтовка, ями – без проблем. Картоплю і пісок возив) Проста в обслуговуванні - всі запчастини підходять від мерса, можна з розбирання. Я ставив нове. Пробіг близько 100 000. Пропоновану ціну пишіть в коментарях або на email avto.komarovmir@gmail.com. Результати 27 червня. Перебивайте ціни. Пам'ятайте - ви не просто купуєте рідкісну машину з історією – Ви допомагаєте Україні. Пропонуйте побільше, мінімальну ціну не встановлюю - потрібна цифра сама прийде. Живіть, попри війну. Радійте життю. І нехай ця радість принесе користь", - йдеться в повідомленні ведучого.
Нагадаємо, також Комаров розповів, як ховався від російських авіабомб.