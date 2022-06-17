Ведучий виставив на продаж унікальне авто.

Відомий український телеведучий, волонтер, зірка програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров виставив на продаж унікальне авто, щоб допомогти ЗСУ.

"Сьогодні мені 39. Хочу використовувати цю дату з користю для України. Виставляю на аукціон колись улюблену мною "іграшку". У цій машині було придумано багато сюжетів "Світу навиворіт", - написав Комаров у своєму Facebook.

Журналіст зазначив, що на момент покупки автомобіля таких в Україні було всього два.

"На всю Україну було дві таких, одна з яких - 2006 року, з пробігом 11 000. Чоловік по телефону відповів, що обслуговує гараж людини, у якого 20-30 машин, а ця вже давно стоїть, тому що купувалася новою для поїздок вихідного дня в ресторан. Але більше не використовується. "Дмитро, їй 7 років, але можна помити і продати, як нову", - відповіли на сервісі, куди я "заради інтересу" звернувся. Спонтанне рішення було прийнято. Купив, поставив на парковку і поїхав в Індонезію). Бита-фарбована-відремонтована. Бампера. Без серйозних аварій. Стан хороший", - пише Комаров.

Ведучий також зазначив, що сходить в МРЕВ на переоформлення з тим, хто запропонує найбільшу ціну, а якщо буде охочий купити конфіденційно – тоді з представником. Вся сума піде на допомогу Україні і захисникам.

Упевнений, ви не сумніваєтеся, що я правильно направлю кошти і відзвітую публічно. Якщо покупець захоче - з'явиться в соцмережах і ЗМІ. Ні - залишиться анонімним.

"Машинка "жива", жвава, приємна, доглянута. Виглядає стильно і яскраво. Радує. Практичний. Село, грунтовка, ями – без проблем. Картоплю і пісок возив) Проста в обслуговуванні - всі запчастини підходять від мерса, можна з розбирання. Я ставив нове. Пробіг близько 100 000. Пропоновану ціну пишіть в коментарях або на email avto.komarovmir@gmail.com. Результати 27 червня. Перебивайте ціни. Пам'ятайте - ви не просто купуєте рідкісну машину з історією – Ви допомагаєте Україні. Пропонуйте побільше, мінімальну ціну не встановлюю - потрібна цифра сама прийде. Живіть, попри війну. Радійте життю. І нехай ця радість принесе користь", - йдеться в повідомленні ведучого.

Нагадаємо, також Комаров розповів, як ховався від російських авіабомб.

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