Мінкульт посилив процедуру перевірки артистів перед тим, як дати їм дозвіл на тимчасовий виїзд за кордон.

Українська група TVORCHI заявила, що у них виникли проблеми з виїздом за кордон. Через обмеження Міністерства культури, яке раніше видавало дозволи на тимчасові виїзди, під загрозою не лише благодійні концерти, а й участь у пісенному конкурсі Євробачення-2023, а також у промо-заходах. Про це артисти розповіли на своїй сторінці в Instagram.

"Весною 2022 року ми, як і усі свідомі українські артисти, почали давати благодійні концерти по всьому світу на підтримку України. Збирали кошти на військову амуніцію, автівки, медичне обладнання, речі першої необхідності для тимчасово переселених осіб та інше. Ми об’єдналися та стали армією культурного фронту. Нам вдалося залучити мільйони доларів, вести просвітницьку роботу, зустрічатися з лідерами країн-партнерів, розповідати правду, просити про допомогу та говорити слова вдячності. Але сьогодні подальша робота усіх артистів у цьому напрямку під питанням через "митців"-зрадників", - написали TVORCHI.

Музиканти заявили, що вони не впевнені, чи потраплять на виступ в Найробі наступного тижня, куди їх запросила організація USAID в рамках проекту "Стіна" з метою вплинути там на рівень антиукраїнської пропаганди.

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"Під питанням наша участь у всіх промо-заходах перед Євробаченням і можливість представити свою країну і творчість там найкращим чином. Ми сподіваємося, що справедливість візьме гору, зрадники будуть покарані, а нам дадуть можливість працювати на благо країни і на бренд України", - резюмували переможці українського Нацвідбору на Євробачення.

Нагадаємо, нещодавно стендапер Андрій Щегель заявив, що він втік з України до Туреччини завдяки дозволу на виїзд від Мінкульту. Через це процедуру видачі дозволів вирішили посилити. Є вже перші "постраждалі" серед чесних артистів - музичний колектив The Hypnotunez провів понад 20 годин на кордоні через нові правила, і змушений був скасувати тур по Європі.

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