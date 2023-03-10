Музичний колектив The Hypnotunez провів понад 20 годин на кордоні.

Музична група The Hypnotunez, яка запланувала європейський тур на підтримку України, не змогла покинути країну. На кордоні їм відмовили у виїзді, оскільки Мінкульт наклав обмеження через скандал з коміком Андрієм Щегелем, який втік з країни під приводом благодійних виступів.

Про проблеми на кордоні музиканти The Hypnotunez повідомили у відеозверненні, опублікованому на сторінці в Instagram:

"Ми виїхали в наш європейський тур, проте вже 20 годин стоїмо на пункті пропуску. У зв'язку з останніми новинами навколо Міністерства культури і так званих "артистів" ми стоїмо на місці. Вони призупинили можливість виїзду справжніх діячів культури за кордон, оголосивши про якісь нові зміни і правила, про які ніхто не знає, не повідомивши про це заявників. Неможливо додзвонитися і знайти цю інформацію в департаменті або мережі. Ми опинилися в буферній зоні, коли немає шляху назад і немає шляху вперед".

Учасники The Hypnotunez повідомили, що вони змушені скасувати своє європейське турне - 23 концерти, які повинні були відбутися в містах Німеччини, Чехії та Польщі.

"Ми, на жаль, безсилі, це вже не залежить від нас. Ми витратили купу зусиль, часу, грошей, щоб цей тур відбувся", - з жалем заявили музиканти.

Скандал з Андрієм Щегелем

Стендапер Щегель заявив, що отримав три повістки, проте не пішов служити, а втік до Туреччини. Дозвіл на виїзд йому дав Мінкульт, тому що той подав запит як артист, який їде за кордон виступати і нібито збирати гроші для України. Пізніше комік Щегель безглуздо виправдався.

Зараз Міністерство культури розробило більш жорсткий порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд і буде більш детально розглядати кожен випадок.

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