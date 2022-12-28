"Суспільне" підписало документи з артистами з Тернополя.

Гурт TVORCHI, який 17 грудня 2022 року переміг у фіналі Нацвідбору на Євробачення, підписав документи з національним мовником "Суспільне". Тепер вони є офіційними представниками від України на міжнародному пісенному конкурсі.

"Суспільне підписало договір з переможцем національного відбору на "Євробачення-2023", групою TVORCHI на участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2023", фінал якого відбудеться 13 травня у Великобританії", - сказано в повідомленні мовника.

Євробачення-2023: що відомо

Оскільки цього року перемогу здобув гурт Kalush Orchestra з піснею "Stefania", проводити Євробачення-2023 мали в Україні. Однак міжнародний мовник EBU провів спостереження, і заявив, що ситуація в Україні не дозволяє безпечно провести конкурс. Для його проведення обрали Велику Британію - саме її представник у 2022 році посів друге місце.

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Вже відомо, що фінал Євробачення-2023 пройде 13 травня в Ліверпулі.

Нагадаємо, у росіян "підгорає" через участь України в Євробаченні.

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