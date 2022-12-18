Росіяни прокоментували участь України в Євробаченні-2023. Так, 17 грудня в Києві пройшов Нацвідбір, за результатами якого в наступному році на найпрестижнішому музичному конкурсі нашу країну представлятиме група TVORCHI, що складається з українця Андрія Гуцуляка і нігерійця Джеффрі Кенні.
Пропагандисти вже встигли написати: "Україна на Євробачення відправила негра".
Ось як російські користувачі реагують на це:
- "Пхахаха. І явно він гей"
- "Чорношкірого посилають, щоб заходу догодити"
- "Припустимо, виграли вони. А проводити де будуть?"
- "Знову хочуть приз з жалю?)"
- "Був відбір учасників. У цих з 10 була найкраща пісня, все вирішувалося шляхом голосування"
- "Арестовича в перуці потрібно було відправити. Він за всіма параметрами підходить"
- "Та їм і виступати не треба, все одно перше місце займуть"
Не промовчали росіяни і у відповідь на заяву Вєрки Сердючки, яка зі сцени Нацвідбору звернулася до Путіна.
"Путін, щоб ти здох", - сказала артистка. Зал підтримав це бурхливими оваціями, а ось росіянам це чомусь не сподобалося.
"Вєрка Сердючка під час відбіркового туру неподобно кричала на адресу Росії. Що ж за день сьогодні такий...", - прокоментували пропагандисти одного з російських Telegram-пабліків.
Нагадаємо, 17 грудня в результаті фіналу Нацвідбору стало відомо, що Україну на Євробаченні-2023 представить група TVORCHI.