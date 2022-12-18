17 грудня в Києві відбувся Нацвідбір. Місце його проведення не розголошували, щоб уникнути провокацій і обстрілів з боку росіян.

Росіяни прокоментували участь України в Євробаченні-2023. Так, 17 грудня в Києві пройшов Нацвідбір, за результатами якого в наступному році на найпрестижнішому музичному конкурсі нашу країну представлятиме група TVORCHI, що складається з українця Андрія Гуцуляка і нігерійця Джеффрі Кенні.

Пропагандисти вже встигли написати: "Україна на Євробачення відправила негра".

Ось як російські користувачі реагують на це:

Відео дня

"Пхахаха. І явно він гей"

"Чорношкірого посилають, щоб заходу догодити"

"Припустимо, виграли вони. А проводити де будуть?"

"Знову хочуть приз з жалю?)"

"Був відбір учасників. У цих з 10 була найкраща пісня, все вирішувалося шляхом голосування"

"Арестовича в перуці потрібно було відправити. Він за всіма параметрами підходить"

"Та їм і виступати не треба, все одно перше місце займуть"

Не промовчали росіяни і у відповідь на заяву Вєрки Сердючки, яка зі сцени Нацвідбору звернулася до Путіна.

"Путін, щоб ти здох", - сказала артистка. Зал підтримав це бурхливими оваціями, а ось росіянам це чомусь не сподобалося.

"Вєрка Сердючка під час відбіркового туру неподобно кричала на адресу Росії. Що ж за день сьогодні такий...", - прокоментували пропагандисти одного з російських Telegram-пабліків.

Нагадаємо, 17 грудня в результаті фіналу Нацвідбору стало відомо, що Україну на Євробаченні-2023 представить група TVORCHI.

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