Переможці Нацвідбору - група TVORCHI / скріншот

Росіяни прокоментували участь України в Євробаченні-2023. Так, 17 грудня в Києві пройшов Нацвідбір, за результатами якого в наступному році на найпрестижнішому музичному конкурсі нашу країну представлятиме група TVORCHI, що складається з українця Андрія Гуцуляка і нігерійця Джеффрі Кенні. 

Пропагандисти вже встигли написати: "Україна на Євробачення відправила негра".

Скріншот публікації в пабліку пропагандистів

Ось як російські користувачі реагують на це:

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  • "Пхахаха. І явно він гей"
  • "Чорношкірого посилають, щоб заходу догодити"
  • "Припустимо, виграли вони. А проводити де будуть?"
  • "Знову хочуть приз з жалю?)"
  • "Був відбір учасників. У цих з 10 була найкраща пісня, все вирішувалося шляхом голосування"
  • "Арестовича в перуці потрібно було відправити. Він за всіма параметрами підходить"
  • "Та їм і виступати не треба, все одно перше місце займуть"

Не промовчали росіяни і у відповідь на заяву Вєрки Сердючки, яка зі сцени Нацвідбору звернулася до Путіна.

"Путін, щоб ти здох", - сказала артистка. Зал підтримав це бурхливими оваціями, а ось росіянам це чомусь не сподобалося. 

"Вєрка Сердючка під час відбіркового туру неподобно кричала на адресу Росії. Що ж за день сьогодні такий...", - прокоментували пропагандисти одного з російських Telegram-пабліків. 

Скріншот публікації в пабліку пропагандистів

Нагадаємо, 17 грудня в результаті фіналу Нацвідбору стало відомо, що Україну на Євробаченні-2023 представить група TVORCHI

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