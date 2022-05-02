Лідер групи "Друга Ріка" розповів, що повертався в зруйнований окупантами будинок, щоб забрати вцілілі речі. Вдалося вивезти гітару сина.

Лідер групи "Друга Ріка" Валерій Харчишин розповів, що вже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну повертався в свій будинок біля Гостомеля, щоб забрати деякі речі. Музикант не зміг стримати емоцій, коли заговорив про те, що забирав звідти гітару сина. В інтерв'ю "Сніданок з 1+1" він уточнив, що дитину не бачив 2 місяці.

"Там вже попрацювали мародери. Я був не на своїй машині, тому я вирішив на наступний день приїхати, щоб забрати все, що можна. Але вже не було куди повертатися, на жаль. Я тоді встиг забрати гітару молодшого сина. Сподіваюся, я його скоро побачу, тому що вже два місяці не бачилися", - сказав Валерій.

У цей момент видно, що музикант ледве стримує сльози під напливом спогадів. Його підтримала ведуча Валентина Хамайко.

"Валера, ми давно знайомі, і ти знаєш, зараз, під час війни, можна плакати всім - і жінкам, і чоловікам. Я розумію, що без сліз я не пережила б цей період. Вони (сльози, - ред.) мені допомагають позбутися цих емоцій. Тому це все ок", - сказала телеведуча.

Зі сльозами на очах Валерій Харчишин додав, що дуже сумує за сім'єю, яка знаходиться у Варшаві, і сподівається побачити її після завершення благодійного туру.

Нагадаємо, Харчишин розкрив подробиці обстрілу його будинку окупантами. Лідер групи "Друга Ріка" переконаний, що його будинок зрівняли з землею спеціально за допомогою роботи коригувальника.

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