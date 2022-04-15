Лідер гурту "Друга Ріка" переконаний, що його будинок зрівняли із землею спеціально.

Валерій Харчишин, який є лідером музичного гурту "Друга Ріка", заявив, що його будинок зруйнували невипадково. Він вважає, що якби руйнували все селище, то постраждали б інші будинки. А зараз зруйнували тільки два - його і ще один в іншому кінці селища.

Про це музикант розповів ексклюзивному інтерв'ю.

"Я був у тому будинку, їздив з військовим. Треба було нагодувати кішок, сподівався на наступний день їх забрати ... але, на жаль, не було куди повертатися. Одна кішка вижила - вона була в окремому будиночку, де проживали люди, не буду говорити, хто саме – для їх безпеки", - прокоментував Валерій.

Зазначимо, будинок Харчишина окупанти розбили 26 березня. З землею зрівняли і сам особняк, і прибудову для гостей.

Музикант підкреслив - він здогадується, хто саме завдав шкоди його власності. Ця людина виходила на зв'язок з музикантом, але недавно зник і перестав відповідати на будь-які дзвінки і повідомлення.

"Точково завдавали удару. Більш того, у мене відразу два будинки зрівняли з землею – основний і гостьовий – точково, напевно, роботою коригувальника", - резюмував Харчишин.

Нагадаємо, Харчишин розповів, як невиліковна хвороба сина вплинула на його шлюб.

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