Багато шанувальників стурбовані тим, що виконавець легендарної "Вовчиці" повністю зник з публічного простору.

Фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин дав інтерв'ю, де розповів про зникнення Олега Винника з публічного простору українського шоу-бізнесу. Як переконує Харчишин, він був з благодійним концертом у Львові, де почув інформацію про волонтерську діяльність Винника.

"На концерті у Львові ми збирали на медикаменти, на реабілітацію поранених, виступали в клубі. І зайшов террик і каже: "Я переганяю машини Олега Винника. Він купує їх там і перевозить в Україну". Я кажу: "Ну, передаси йому мої вибачення, тому що я не знав цього", - розповів Харчишин.

Також він поділився спогадами того, як рідну країну підтримував репер Потап під час Революції Гідності.

"Точно не знаю про Потапа, що саме він робив. Але знаючи особисто його, я думаю, що він не тікав. Я бачив його на Майдані в 2013 році. Навіть не на Майдані, в одній з церков як він там носив якісь пакети з гуманітаркою, з тим, що він привіз. Я знаю, що він це робив тихо і, напевно, і на цей раз він не піариться і робить це тихо як може", - припустив артист в інтерв'ю "Слава+".

Нагадаємо, в липні стало відомо, куди і чому пропав Олег Винник. Адвокат артиста відповіла на питання про його місцезнаходження і про причини його мовчання про війну. Виявляється, артист за кордоном і має проблеми зі здоров'ям.

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