Телеведучий поділився знімком, зробленим під час відеодзвінка зі своєю супутницею.

Кулінар Ектор Хіменес-Браво, який нещодавно отримав українське громадянство, поділився фотографією своєї дівчини. Знімок був зроблений під час їх відеодзвінка.

Фотографією він поділився у своєму Instagram-блозі.

Ектор Хіменес-Браво підкреслив, що любов на відстані - це буденність зараз для дуже багатьох пар.

"Сумую. Відносини на відстані - сьогодення для багатьох котиків. Орки прокляті", - підписав фото в Instagram-блозі Ектор.

Зазначимо, зараз Ектор Хіменес-Браво перебуває в Україні і займається волонтерством. Його ресторани щодня готують обіди для ЗСУ, територіальної оборони, волонтерів та біженців. Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну Ектор якраз поїхав у відпустку, проте дізнавшись про страшні новини тут же прийняв рішення повертатися і допомагати.

Нагадаємо, раніше телеведучий Дмитро Комаров показав результати бомбардування Сєвєродонецька окупантами.

Вас також можуть зацікавити новини: