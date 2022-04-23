Днями телеведучий побував на Луганщині, яку регулярно обстрілюють російські загарбники.

Український телеведучий Дмитро Комаров побував на Луганщині. У своєму Instagram-блозі він показав воронки в житлових дворах міста Сєвєродонецька.

Журналіст розповів, що окупанти не можуть прорвати оборону ЗСУ, тому "навалюють по житлових кварталах мінами і градами" здалеку.

"Мінометні обстріли безперервні. Війна, де в ближньому бою вони безсилі. Війна на знищення життя здалеку. Арта валить туди, де немає ніяких позицій – тільки будинки, школи, дитячі садки, лікарні. Їхня мета - максимальна поразка простих людей. Якщо вони помітили машини і рух людей – полетіли міни. Тут дуже важлива навичка швидко розпізнавати свист підлітаючої міни і за секунду падати обличчям вниз", - розповів Дмитро Комаров на відео.

Телеведучий поділився, що привіз для волонтерів і місцевих жителів гуманітарну допомогу у вигляді питної води, харчових продуктів, медикаментів та інших товарів першої необхідності.

Навіть попри такі інтенсивні спроби прорвати лінію оборони ЗСУ, Дмитро Комаров звернувся до своїх підписників і закликав вірити в якнайшвидшу перемогу над окупантами.

"Так, таргани лізуть з усіх боків. Так, їх багато. Але вони залишаються тарганами - боягузливими створіннями, які ховаються, якщо чують шурхіт або якщо включити світло. І паскудять, коли їх не бачать, нишком, коли їх багато. Потрібно просто запастися терпінням і витравити їх", - резюмував Дмитро Комаров.

Нагадаємо, раніше Комарову заборонили відвідувати РФ до 2072 року. У відповідь телеведучий потролив РФ сказавши, що "на пенсії буде шанс познімати дикі племена в болотах Підмосков'я".

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