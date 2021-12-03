Тільки одному з трьох фіналістів шоу пророкують майбутнє зі співачкою.

За серце "холостячки" продовжують боротися троє чоловіків: Дмитро Шевченко, Андрій Задворний та Роман Свечкоренко.

Про шанси претендентів на довготривалі стосунки зі Златою астрологиня Аріна Артуровна розповіла в коментарі Styler.

Роман Свечкоренко, 31 рік, психолог

Свечкоренка колишні суперники називали одним з найсильніших конкурентів попри те, що Злата просила його тимчасово залишити проєкт через незавершений процес розірвання шлюбу.

Астрологиня назвала Романа розумним, логічним, системним і веселим хлопцем. Відзначила Артуровна і здібності Романа до саморепрезентації.

"Є якась звернутість на фізичному тілі і своїй зовнішності. Неймовірна ерудиція, майстерність в оперуванні фактів, чіпка пам'ять і увага, здатність до навчання на ходу", - прокоментувала вона.

"Приділяє багато уваги ритуалам і процесу залицяння, обов'язково повинні бути знаки поваги, показуха, інфантилізм, нарцисизм, манія понтів і інстаграмні замашки", - додала експертка.

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Водночас астрологиня зазначила, що в натальній карті Романа аспект психолога поєднується з аспектом пристрасті і розбещеності. Це ускладнює побудову стосунків з жінкам та тягне за собою крикливість, скандальність, грубість та невірність, схиляє партнерів до розпусної поведінки.

Довготривалих стосунків зі Златою експертка не пророкує — на заваді висока конфліктність пари. Аріна каже, що їхня синастрія натомість показує наявність аспекту симпатії і дружби.

Дмитро Шевченко, 38 років, підприємець

Астрологиня охарактеризувала Дмитра як розумного чоловіка з високою здатністю до навчання, людину товариську та здатну знаходити спільну мову з іншими.

Водночас Артуровна описала його як людину легковажну, яке не вміє тверезо оцінювати реалії і адаптуватися до обставин.

"Зворотна сторона близнюка Дмитра: брехливість, злодійкуватість, поверховість, може бути скрізь і ніде конкретно, самооцінка плаває від ситуації до ситуації, справляє враження легковажного. Світ сприймає як казино, сцену, простір гри і досягнень, де треба виставити себе в кращому світлі", — вважає астрологиня.

Дмитру довготривалих стосунків з Огнєвіч фахівчиня теж не обіцяє. Каже, що чоловік сприймає стосунки як спосіб продемонструвати себе і підживити своє его, у другій половинці шукає відбиття власних кращих якостей. Утім зі Златою вони, вочевидь, на різних хвилях.

Астрологиня переконує, що у них мало спільного і немає взаєморозуміння, а симпатія тримається на аспекті пристрасті.

Андрій Задворний, 31 рік, підприємець

Це єдиний кандидат, якому астрологиня пророкує майбутнє зі співачкою. Артуровна акцентує, що Андрій і Злата кохають однаково, ставляться до стосунків серйозно, можуть бути вірними. Сексуальний потяг також присутній в цих взаєминах.

Аріна наголосила, що Андрій обирає партнерок з точки зору здорового глузду, а почуття до них виникають пізніше, але є тривалішими.

Експертка каже, що для Андрія важливо знайти надійну людину, з якою можна жити десятиліттями, якій можна бути вірним та відданим.

Астрологиня не ідеалізує кандидата. Каже, що він любить контролювати, дуже ревнивий.

"Товариський, давлячий, напружений, Серйозний, з нотками деспотичності і почуттям власництва. … Емоції часто награні, але в цілому м'які і плавні, що видаються мозком відповідно до соціальної ситуації. Присутня лукавість, залежність, прагнення всім догодити, багато слів - мало справ", - додає вона.

На думку експертки, Злата зможе подарувати йому щастя, утім неодмінно стикатиметься з контролем і обмеженнями з його боку.

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Автор: Анастасія Печенюк