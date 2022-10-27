Роман освідчився своїй дівчині.

Учасник другого сезону романтичного реаліті "Холостячка" Роман Свечкоренко освідчився своїй коханій Валерії, з якою почав зустрічатися після закінчення проекту.

На своїй сторінці в Instagram Роман оприлюднив скріншот новини одного з українських ЗМІ, журналісти якого написали, що він зірвав виставу в театрі, щоб освідчитися своїй коханій.

Однак сам Свечкоренко зазначив, що спектакль зупинився через те, що у Валерії трапилася панічна атака. При цьому він дійсно зізнався дівчині в своїх почуттях і запропонував офіційно оформити їхні стосунки.

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"Вона сказала "Так"", - написав психолог і пообіцяв, що незабаром розкриє всі подробиці.

Роман Свечкоренко: що про нього відомо

Роман прийшов на проект "Холостячка", головною героїнею якого була Злата Огнєвіч. Тоді він ще був офіційно одружений, хоч і не жив разом з дружиною і дитиною. Тому Злата прийняла рішення відпустити його додому, щоб він вирішив цю проблему.

Пізніше він повернувся до проекту, але так і не став переможцем. "Холостячка" відмовила йому за крок до фіналу.

Після закінчення проекту Свечкоренко почав зустрічатися з Валерією. Відомо, що дівчина - дизайнер. Практично одразу вони почали жити разом і навіть завели собаку. Зараз вони вирішили одружитися.

Нагадаємо, раніше Роман Свечкоренко з "Холостячки" розсекретив заробіток в Instagram.

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