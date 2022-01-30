В Instagram за Романом слідкують 933 тисячі підписників.

Учасник другого сезону реаліті "Холостячка" Роман Свечкоренко розповів, скільки заробляє за рекламу в соціальній мережі Instagram.

У програмі "Неймовірна правда про зірок" психолог зізнався, що публікація трьох фото в сторіз у нього коштує 800 доларів (22 872 гривень), а пост - 1500 доларів (42 885 гривень).

Крім того, блогеру щедро заплатили за зйомки в новій комедії "Любов і блогери". За один знімальний день він отримував по 5 тисяч гривень.

Читайте такожГрупа KAZKA розповіла про особливості свого райдераНагадаємо, нещодавно Роман Свечкоренко показав свою нову дівчину, 21-річну блогера і дизайнера Валерію Чернецьку. Відомо, що пара вже разом живе.

При цьому коли пара вперше почала виходити разом в "сторіз" в Instagram, і на них одразу ж звалилася хвиля критики.

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