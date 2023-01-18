Катя зізналася, що після завершення проекту вони з Алексом ще гуляли Мадейрою.

Модель Катерина Лозовицька, якій вдалося підкорити серце "холостяка" Алекса Топольського, розповіла про свої емоції у фіналі шоу. Дівчина зізналася, що через переживання ледь дихала і навіть розплакалася.

"Алекс мені потім розповів, що на моєму обличчі реально кожні три секунди змінювався вираз. Каже, було цікаво. Цікаво йому... А я там майже падала. У мене сльози. Я просто не могла повірити. Невже тепер тільки ми вдвох? По-справжньому! Ми поїдемо до Києва тільки удвох. Зустрінемося на наступний день удвох. А потім буде багато наступних днів для нас. Невже, нарешті? Обручка, обійми, поцілунки, тремтіння. Щасливий Алекс і щаслива я. Не могли один від одного "відлипнути"", - почала розповідь Катя.

За її словами, після фінальної церемонії вони святкували зі знімальною групою завершення проекту. Наступного дня вони з Алексом гуляли Мадейрою. Катя зізналася, що і тоді дуже соромилася, попри те, що Топольський став для неї рідною людиною.

Відео дня

"Того ж дня летіли до Києва. Сиділи поруч в літаку. Трималися за руки. Алекс не відпускав мене ні на секунду. Добре, що тоді були маски і на нас не сильно звертали увагу. Прилетіли в аеропорт Києва і знову розійшлися в різні куточки. Тепер потрібно було ховатися, щоб ніхто не бачив нас разом. Ми обмінялися номерами. Тато забрав мене додому. І тут приходить повідомлення:" Привіт, крихітко"", - додала Лозовицька.

Більше ніяких подробиць переможниця шоу не розкрила. Ймовірно, таким чином вона вирішила заінтригувати шанувальників.

Катя Лозовицька перемогла в "Холостяку-12"

В ході фінальної церемонії стало відомо, що серце Алекса вдалося підкорити моделі Каті. Він сказав, що завжди був зачарований її жіночністю і недоступністю, і намагався зрозуміти, що стоїть за її стриманістю, які почуття, і чи є вони.

"Коли я почув, яким ти бачиш наші майбутнє, відчув твої бажання, твою віру в нас, в моєму серці зазвучало твоє ім'я. Тепер я знаю, що таке закоханість. Це те, що я відчуваю до тебе. І вірю, що це почуття взаємне. Вірю, що воно зробить нас щасливими. Я хочу бути з тобою", - сказав Топольський і вручив Каті обручку.

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