Топольський був здивований реакцією Саші на програш.

Головний герой 12 сезону шоу "Холостяк" зробив свій вибір у фіналі. Він зізнався у своїх почуттях моделі Каті Лозовицькій, а ось з Сашею Мудрою він попрощався.

На фінальній церемонії він сказав, що відпускає її і сподівається, що і вона зробить те ж саме.

Після закінчення проекту Топольський дав інтерв'ю Славі Дьоміну, в якому розповів про свої почуття в момент прощання з Мудрою. Він сказав, що реакція Саші його здивувала, адже, сидячи в машині, вона не сказала нічого хорошого про їхню історію.

"Хочу сказати, що мені не шкода, що попрощався. Були моменти зневіри за ту частину життя, яку пройшли з Сашею. Глибина і пристрасть були. Не те, щоб ми стали рідними людьми, але проект зблизив нас. Багато цінних моментів було. Дивно бачити таку реакцію", - сказав Алекс.

Сашу Мудру захейтили після фіналу шоу

Хейтери почали писати Алексу Топольському негативні коментарі з приводу Саші Мудрої.

"Взагалі не подобалася Мудра, у неї на обличчі написано, що вона змія якась. Особливо мене шокував її коментар після того, як Алекс їй відмовив", - написала підписниця.

Алекс відповів, що буде видаляти і блокувати хейтерів, бо поважає кожну з учасниць і не буде приймати образи на їхню адресу.

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