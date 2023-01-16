Він зазначив, що не буде терпіти образи учасниць шоу "Холостяк" у своїх соцмережах.

Бізнесмен Алекс Топольський захистив від образ хейтерів учасницю 12 сезону шоу "Холостяк" Сашу Мудру. Незважаючи на те, що у фіналі проекту він не вручив дівчині обручку, ймовірно, у нього залишилися до неї почуття.

Так, у своєму Telegram-каналі він написав, що не буде приймати в своїх соцмережах образ на адресу учасниць, тому що поважає кожну з них.

"За всі подібні коментарі я буду видаляти з каналу і блокувати. Мені важливо, щоб тут була дружня атмосфера, а між нами панували розуміння і повага. Тому всіх негативників, хейтерів і слідопитів, які намагаються з'ясувати правду, прошу одразу звідси піти", - написав Алекс.

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До прикладу він навів повідомлення однієї з учасниць його каналу, в якому вона розкритикувала Мудру.

"Взагалі не подобалася Мудра, у неї на обличчі написано, що вона змія якась. Особливо мене шокував її коментар після того, як Алекс їй відмовив", - написала дівчина.

Саша Мудра програла у фіналі "Холостяка"

У фіналі шоу залишилися дві дівчини - Саша Мудра і Катя Лозовицька. Алекс сказав, що з Мудрою у нього сильний сексуальний зв'язок, але цього недостатньо для того, заради чого він прийшов на проект.

А ось Катю він бачить своєю дружиною і матір'ю дітей. За його словами, саме вона більше підходить для створення міцної сім'ї. Тож переможницею шоу стала Лозовицька.

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