Учасниця 12 сезону шоу "Холостяк", актриса Вікторія Варлей розповіла, що після завершення проекту зустріла чоловіка, за якого незабаром вийшла заміж.
В інтерв'ю УНІАН дівчина поділилася, що її чоловік Петро вже понад 30 років живе в Америці. Він - бізнесмен, а до шоу-бізнесу не має ніякого стосунку.
"Він сором'язливий, всі ці камери - це не його", - сказала Варлей.
Вона додала, що зараз відчуває себе по-справжньому щасливою.
"Я закохана, мої очі горять. Щоранку я прокидаюся радісно, з чоловіком, з яким мені дуже пощастило", - додала Вікторія.
Актриса зазначила, що більшу частину часу тепер проводитиме в Америці. Однак в Україну вона планує приїжджати, адже дуже сумує за рідною країною.
Варто відзначити, що чоловік Варлей вже був одружений. У нього є син.
Чому не склалися стосунки Варлей і Топольського на "Холостяку"
Як зізналася Вікторія в інтерв'ю УНІАН, вона психологічно сильніша за Алекса, тому у стосунках вона придушувала б його.
"Я вважаю, що люди повинні бути на одному рівні, або чоловік вище", - зазначила Варлей.
При цьому вона сказала, що продовжує спілкуватися з Топольським з робочих питань. За її словами, він - людина з доброю душею.