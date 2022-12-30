Саша Мудра з Харкова, якій багато хто пророкує перемогу в 12-му сезоні романтичного шоу, поділилася закулісними деталями.

Фаворитка головного героя шоу "Холостяк" Алекса Топольського Саша Мудра відповіла на запитання шанувальників. Один з підписників запитав у неї: "Відчуваєш, що твій характер сильніший, ніж Алекса?". Мудра сказала, що це почуття переслідує її з першого побачення.

Також у неї уточнили, що було найскладнішим під час знімального процесу. Саша зізналася, що їй не подобався цілодобовий контроль, а також те, що учасниці не могли нормально виспатися.

Також Мудра зазначила, що дівчата на українському "Холостяку" змушені самі собі готувати їжу. Раніше вона брала участь в аналогічному проекті в Литві, і там у них був шеф-кухар, оскільки у дівчаток і так було дуже мало часу.

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"На мій жаль, ми готували собі самі. Це дуже дратувало, так як часу було обмаль. А ось на литовському проекті, про який ви так любите мені писати, у нас був шеф-кухар", - резюмувала Саша Мудра.

Нагадаємо, учасниця Саша з Харкова, яка є фавориткою Алекса Топольського в романтичному шоу "Холостяк-12", показала, якою була до проекту. На цих кадрах її складно впізнати.

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