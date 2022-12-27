У 2016 році Мудра працювала аніматором в Туреччині.

Саша Мудра, яка є безперечною фавориткою Алекса Топольського в романтичному реаліті "Холостяк-12", до проекту була зовсім іншою. Кілька років тому дівчина працювала аніматором в Туреччині, проте в її Instagram зовсім немає фото або відео з минулого.

Однак в мережі можна знайти кадри з Мудрою, у яких вона знялася ще в 2016 році. На відео дівчина ділиться своїми враженнями про роботу.

Саша здається безтурботною і доброю, вона говорить з посмішкою, мило махає руками і, соромлячись камери, запинається. Зараз же Мудра вміє постояти за себе і не боїться показати емоції перед знімальною групою.

Дівчина не приховує, що раніше працювала моделлю та аніматором. У дев'ятому випуску "Холостяка" вона розповіла Топольському, за чий рахунок зараз живе і як складалася її кар'єра в минулому. Мудра визнала, що їй не завжди комфортно обговорювати цю тему, адже вона бере гроші у тата і вітчима, через що їй соромно.

Нагадаємо, в 9 випуску "Холостяка" Мудра ходила на індивідуальне побачення з Топольським, а на церемонію троянд вона прийшла без білизни.

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