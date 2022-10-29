28 жовтня на СТБ показали довгоочікувану прем'єру романтичного шоу.

Головний герой 12-го сезону шоу "Холостяк" Олександр Топольський заговорив у своєму Instagram-блозі про кохання. На подив, розмову на цю тему він підняв відразу після першого ефіру шоу.

"Що для мене означає л Любов? На шоу "Холостяк" я пішов, щоб знайти свою любов. Але перед тим, як зважитися на цей крок, я постарався чесно відповісти собі, що саме для мене означає це почуття. Відразу було складно прийти до якогось точного визначення. Тому я пішов від зворотного – усвідомив, що для мене не любов. Жертвувати своїми мріями та інтересами заради стосунків – це не любов. Повне розчинення в партнері - це не любов. Ревнощі, почуття приналежності, порожня пристрасть – це точно не любов..." - міркує Топольський.

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Однак після тривалих роздумів на цю тему він все-таки зрозумів, що для нього означає Це світле почуття.

"Любов - це радіти успіхам один одного і втішати один одного під час невдач. Любов - це разом розвиватися і мати спільні цінності, відчувати себе вільно. Любов - в простоті і дрібницях, маленьких жестах, які ми здійснюємо кожен день. Мені важко пояснити любов, але набагато легше продемонструвати... Коли я прокидаюся і перша думка: щоб такого смачненького їй приготувати на сніданок", - розповів головний герой проекту "Холостяк".

Нагадаємо, на "Холостяк"прийшла колишня дівчина відомого актора Тараса Цимбалюка. Вікторія розповіла, що перебувала з актором у стосунках три роки.

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