Вікторія розповіла, що перебувала з актором у стосунках три роки.

На проект "Холостяк" прийшла колишня дівчина українського актора Тараса Цимбалюка. Вікторія Варлей розповіла, що познайомилася з молодим актором на зйомках фільму "СуперКопи".

Через місяць після знайомства вони почали жити разом. Але в їхніх стосунках не все було гладко. За словами Вікторії, за три роки вони багато разів розходилися і сходилися.

Одного разу і зовсім сталася ситуація, яка дуже налякала дівчину. Якось Тарас вночі забрався на її балкон. Вона від переляку викликала поліцію. Цимбалюк сказав співробітникам правоохоронних органів, що він її бойфренд, але дівчина відповіла, що не знає його. Таким чином вона вирішила помститися йому за переляк.

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Також дівчина розповіла головному герою 12 сезону шоу "Холостяк" Алексу Топольському, що більше не хоче стосунків з чоловіком, який на 6-7 років молодший за неї.

Відомо, що Вікторія і сама актриса. Вона родом з Києва, але останнім часом живе в Майамі. До слова, там же жив і Топольський, але доля їх звела на романтичному реаліті.

Хто такий Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк - український актор, який отримав популярність завдяки ролям у серіалах "Спіймати Кайдаша" і "Кріпосна". Також він був учасником шоу "Танці з зірками", де його охрестили секс-символом.

Нещодавно стало відомо, що він розлучився з дружиною Тіною через чотири роки шлюбу. Їхнє кохання не витримало війни.

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