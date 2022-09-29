Ці чоловіки підкорили серця мільйонів українок.

Війна - не перешкода коханню, тому українки продовжують захоплюватися мужністю, красою і досягненнями чоловіків. Деяких з них вже давно охрестили завидними женихами.

Хто з українських холостяків вкрав серця жінок - читайте в матеріалі УНІАН.

Валерій Маркус

Блогер Валерій Маркус знайшов популярність серед жінок ще в 2014 році, коли почалася війна на Донбасі. У перші дні він вступив до лав ЗСУ і разом з товаришами по службі відбивав атаки окупантів. Під час служби в українській армії він почав писати книгу "Сліди на дорозі". З 2015 року почався і його творчий розвиток. Зараз він менше пише, тому що 24 лютого Росія вторглася в Україну і влаштувала тут повномасштабну війну. Маркус, як і минулого разу, не зміг залишитися осторонь і відправився на фронт.

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При цьому періодично він публікує спокусливі фотографії в своїх соціальних мережах. Варто відзначити, що боєць ЗСУ у відмінній формі. До того ж, судячи з усього, його серце зараз вільне.

Євген Клопотенко

Кулінар Євген Клопотенко запам'ятався українкам ще зі зйомок шоу "Майстер Шеф". Харизматичний, веселий і талановитий Женя став улюбленцем мільйонів глядачок. Зараз же він не тільки продовжує займатися улюбленою справою, а й веде інформаційну боротьбу.

Варто відзначити, що раніше Клопотенко говорив про те, що у нього є дівчина. Але штампа в паспорті у нього поки немає, значить його все ще можна називати завидним холостяком.

Міша Мудрик

21-річний Міша Мудрик - талановитий футболіст, півзахисник збірної України. Попри свій юний вік, він вже встиг підкорити любительок футболу. Якщо раніше жінки захоплювалися Роналду або Мессі, то тепер в їхньому серці Міша Мудрик. Молодий, але дуже талановитий хлопець, має великі перспективи у футболі.

До слова, у своїх соціальних мережах він публікує тільки спортивні пости. Про особисте життя Міша мовчить. Тому цілком можливо, що серце цього красеня все ще вільно.

Алекс Топольський

Головний герой 12 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Алекс Топольський вже цієї осені буде шукати своє кохання. Але не варто забувати, що у долі на кожного з нас свої плани. Якщо враховувати результати попередніх сезонів проекту, то тільки один "холостяк" Нікіта Добринін одружився на переможниці, інші - розлучилися зі своїми обраницями.

Звичайно, ми будемо тримати кулачки за те, щоб Топольський знайшов ту єдину, з якою проживе до кінця життя. Але навіть, якщо у нього і не складеться з однією з учасниць проекту, його коханою може стати кожна з вас.

Богдан Юсипчук

Український телеведучий Богдан Юсипчук став найкрасивішим чоловіком у світі. Тобто масштаби його особистості зрозумілі. До війни він також знімався в популярних серіалах - "Гвардія" і "Одного разу під Полтавою".

Цей талановитий молодий чоловік теж мовчить про своє особисте життя. Раніше йому приписували роман з фіналісткою 11 сезону шоу "Холостяк" Юлею "Зайкою", але виявилося, що насправді між ними нічого немає.

Нагадаємо, як склалася доля всіх головних героїв шоу "Холостяк".

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