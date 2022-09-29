Богдан Юсипчук, Валерій Маркус / колаж з фото

Війна - не перешкода коханню, тому українки продовжують захоплюватися мужністю, красою і досягненнями чоловіків. Деяких з них вже давно охрестили завидними женихами.

Хто з українських холостяків вкрав серця жінок - читайте в матеріалі УНІАН.

Валерій Маркус

Блогер Валерій Маркус знайшов популярність серед жінок ще в 2014 році, коли почалася війна на Донбасі. У перші дні він вступив до лав ЗСУ і разом з товаришами по службі відбивав атаки окупантів. Під час служби в українській армії він почав писати книгу "Сліди на дорозі". З 2015 року почався і його творчий розвиток. Зараз він менше пише, тому що 24 лютого Росія вторглася в Україну і влаштувала тут повномасштабну війну. Маркус, як і минулого разу, не зміг залишитися осторонь і відправився на фронт.

Відео дня
Валерій Маркус / instagram.com/valerii_markus

При цьому періодично він публікує спокусливі фотографії в своїх соціальних мережах. Варто відзначити, що боєць ЗСУ у відмінній формі. До того ж, судячи з усього, його серце зараз вільне.

Валерій Маркус / instagram.com/valerii_markus

Євген Клопотенко

Кулінар Євген Клопотенко запам'ятався українкам ще зі зйомок шоу "Майстер Шеф". Харизматичний, веселий і талановитий Женя став улюбленцем мільйонів глядачок. Зараз же він не тільки продовжує займатися улюбленою справою, а й веде інформаційну боротьбу.

Варто відзначити, що раніше Клопотенко говорив про те, що у нього є дівчина. Але штампа в паспорті у нього поки немає, значить його все ще можна називати завидним холостяком.

Євген Клопотенко / instagram.com/klopotenko

Міша Мудрик

21-річний Міша Мудрик - талановитий футболіст, півзахисник збірної України. Попри свій юний вік, він вже встиг підкорити любительок футболу. Якщо раніше жінки захоплювалися Роналду або Мессі, то тепер в їхньому серці Міша Мудрик. Молодий, але дуже талановитий хлопець, має великі перспективи у футболі. 

Міша Мудрик / instagram.com/mmudryk10

До слова, у своїх соціальних мережах він публікує тільки спортивні пости. Про особисте життя Міша мовчить. Тому цілком можливо, що серце цього красеня все ще вільно.

Міша Мудрик / instagram.com/mmudryk10

Алекс Топольський

Головний герой 12 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Алекс Топольський вже цієї осені буде шукати своє кохання. Але не варто забувати, що у долі на кожного з нас свої плани. Якщо враховувати результати попередніх сезонів проекту, то тільки один "холостяк" Нікіта Добринін одружився на переможниці, інші - розлучилися зі своїми обраницями. 

Звичайно, ми будемо тримати кулачки за те, щоб Топольський знайшов ту єдину, з якою проживе до кінця життя. Але навіть, якщо у нього і не складеться з однією з учасниць проекту, його коханою може стати кожна з вас.

Алекс Топольський / instagram.com/alexander_topolsky

Богдан Юсипчук

Український телеведучий Богдан Юсипчук став найкрасивішим чоловіком у світі. Тобто масштаби його особистості зрозумілі. До війни він також знімався в популярних серіалах - "Гвардія" і "Одного разу під Полтавою". 

Цей талановитий молодий чоловік теж мовчить про своє особисте життя. Раніше йому приписували роман з фіналісткою 11 сезону шоу "Холостяк" Юлею "Зайкою", але виявилося, що насправді між ними нічого немає. 

Богдан Юсипчук / instagram.com/iusypchuk_bogdan

Нагадаємо, як склалася доля всіх головних героїв шоу "Холостяк".

Вас також можуть зацікавити новини: