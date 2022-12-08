Топольський назвав три речі, з якими не готовий змиритися.

Головний герой 12 сезону шоу "Холостяк" Алекс Топольський вирішив поспілкуватися з шанувальниками і відповісти на найцікавіші питання. Так, один з підписників поцікавився у нього, що його найбільше дратує в людях.

На перше місце Топольський поставив лицемірство. Йому не подобається, коли люди пліткують і говорять гидоти за спиною. Саме тому Алекс і покинув церемонію троянд в шостому випуску шоу "Холостяк".

Тоді дівчата анонімно облили один одного брудом, навіть не замислюючись про наслідки. Найбільше дісталося фаворитці Топольського - Саші Мудрій, яка всіляко намагається відстоювати свої кордони.

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"Думаю, з того, що показали у випуску, ви всі зрозуміли, що мені стало до жаху неприємно перебувати поруч з дівчатами, після того, як я почув, що вони один про одного говорять. Це правда огидно", - сказав раніше Топольський.

Скандал на "Холостяку-12"

Ведучий проекту Григорій Решетник запропонував дівчатам записати голосові і озвучити в них свою думку щодо суперниць. Учасниці з радістю погодилися на такий експеримент і, варто відзначити, не стримували себе у виразах.

Деяких своїх суперниць вони навіть довели до сліз. Не стримали емоцій Юля "Медуза" і модель Катя.

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