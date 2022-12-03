Дівчина зізналася, що вислуховувати гидоти на свою адресу було дуже принизливим.

Модель Катерина Лозовицька з "Холостяка-12" висловилася з приводу скандалу в шостому випуску шоу. У той момент, коли вона слухала відгуки своїх суперниць про себе, не змогла стримати сліз.

На своїй сторінці в Instagram дівчина зізналася, що це була найскладніша церемонія троянд за всю її участь у проекті. І вперше їй було настільки прикро і неприємно, що вона розплакалася.

"Справа була не в коментарях дівчат в мою сторону. Я мало з ким близько спілкувалася, тому поверхневі думки і висновки не вибили мене з колії. Противною була сама ситуація. Дуже соромно стояти так, в ряд, і вислуховувати тонни бруду один про одного в присутності чоловіка. Це був урок для кожного з нас", - сказала Катя.

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Учасниця додала, що їй було дуже принизливо за себе і всіх інших дівчат, адже фокус уваги був переважно на негативних рисах характеру кожної.

"Але на той момент найбільше я переживала за Алекса і його почуття. Я розуміла, що для нього ця ситуація була дуже складною і незрозумілою. Кому вірити? Кого захищати? Як реагувати? Ми самі поставили його в дуже непросте становище. Ймовірно, він відчув розчарування. Тому скасувати церемонію троянд було найправильнішим рішенням. Мене дуже вразила його рішучість. Але всередині все стискалося. Чесно, хотілося його підтримати", - додала дівчина.

Нагадаємо, в шостому випуску шоу "Холостяк" дівчата облили один одного брудом. Марину, наприклад, назвали "бичкою", на що вона вже і відреагувала. Після всього почутого Алекс Топольський відмовився проводити церемонію троянд.

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