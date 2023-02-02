Навколо його бізнесу і доходів не вщухають суперечки вже не перший місяць. Деякі звинувачують Алекса в тому, що він нібито ніякий не бізнесмен, а звичайний актор, який прийшов на шоу для піару.

Головний герой 12-го сезону шоу "Холостяк" Алекс Топольський дав велике інтерв'ю Анні Олицькій, де розповів про свою участь у проекті, а також про життя. Одним з головних питань, яке турбує фанатів, є його діяльність.

На шоу "Холостяк" Алекс заявив про себе як про успішного бізнесмена, який працює в США. Однак допитливі підписники з'ясували, що насправді у нього немає ніякого бізнесу, а вся ця інформація і красива картинка в соціальних мережах - лише для того, щоб зобразити з Топольського прекрасного принца.

Після прем'єри "Холостяка" в мережі знайшли фільм, де Алекс знімався. Це стало доказом того, що він ніякий не бізнесмен. Однак у своєму блозі знаменитість наполегливо запевняє - бізнес у нього насправді є, і займається він здачею нерухомості в оренду. Така відповідь підписників знову не влаштувла, і вони заявили, що Топольський - не бізнесмен, а звичайний ріелтор. Зараз він навіть розповів про свої доходи, аби виправдатися.

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"Це великий бізнес, де річний оборот становив 4 мільйони доларів. Маржа - 50%. Це звичайний, стабільний бізнес. Ріелтором ніколи не був. Звідки ця інформація - не знаю", - сказав Алекс Топольський в інтерв'ю.

Нагадаємо,"холостяк" Топольський зізнався, чи був у нього секс з переможницею проекту.

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