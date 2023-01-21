Він поводив себе так, ніби це Мудра його кинула, а не він обрав іншу у фіналі.

Фіналістка романтичного проекту "Холостяк-12" Саша Мудра розповіла про спілкування в Алексом Топольським після реаліті. Нещодавно вона його заблокувала, адже той писав їй гидоту.

"На проекті я мала чудову думку про нього, але після проекту вона змінилася. Була ситуація, яка торкнулася особисто мене. Я навіть не знаю, як це коментувати… Мені здається, що в нього просто щось трапилося з головою. Таке відчуття, що він мене в чомусь звинувачує, я не приховуватиму це", - зізналася Мудра в інтерв'ю УНІАН.

За словами Саші, вона спілкувалася з Алексом, проте їй стало неприємно від слів "холостяка". Він поводив себе так, ніби це Мудра його кинула, а не він обрав іншу у фіналі.

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"Коли ми були на проекті, мені справді подобався цей хлопець. Але після я переїхала в Америку, у мене почалися стосунки. Зараз у мене все гаразд. І коли проект почали транслювати по ТБ, він мені написав, запитав, як у мене справи, чи є в мене хтось і додав: "Даю тобі два місяці, і ви розлучитеся". Ну, що це таке взагалі?", - розповіла дівчина.

Проте це ще не усе. Виявилося, що Алекс кликав її до Молдови 24 лютого, коли РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну. Потім він кликав Мудру на Балі. Проте Топольський вчинив дивно.

"24 лютого він написав мені, що їде до Молдови і сказав: "Якщо хочеш, приїжджай". Згодом він писав, що зняв віллу на Балі, і теж пропонував приїхати. Але це мало такий вигляд, що я сама маю купити квиток і приїхати до людини, яка мене не вибрала. Я вважаю, що у чоловіка в цьому випадку має бути план. Особливо, якщо він вибрався з гарячої точки, а дівчина сидить під обстрілами і бачить з вікна ракети. Але я зла на нього не тримала до останнього нашого листування, коли я його заблокувала", - додала Саша.

Саша Мудра на "Холостяку"

Дівчина стала фавориткою Алекса майже одразу. Проте вона часто сварилася з іншими учасницями реаліті. Мудра отримувала чимало критики від глядачів, її називали скандальною. У фіналі проекту Топольський заявив, що з Мудрою у нього сильний сексуальний зв'язок, але цього недостатньо для того, заради чого він прийшов на реаліті.

Тому Алекс обрав не Сашу, а Катю. Після цього він розповів, що не шкодує про свій вибір. Топольського розчарувала реакція Мудрої на виліт, він очікував, що вона буде сумувати.

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