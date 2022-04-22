Український танцівник з перших днів повномасштабного вторгнення пішов волонтерити.

Український хореограф і суддя проєкт "Україна має талант" Євген Кот після початку війни зайнявся волонтерством. Зараз артист в інтерв'ю для ICTV розповів, чим саме допомагав своїй країні в такий непростий час.

Спочатку Кот займався допомогою військовим, які розташувалися недалеко від його будинку.

"З самого початку я почав волонтерити, допомагати військовим і ТрО, які були недалеко від мого будинку. Вони стояли на постах і розвернулися біля нас. Ми привозили їм з сусідами "коктейлі Молотова", я відвозив дуже багато тканини для маскувальних сіток. Потім працював з хлопцями-артилеристами, надав їм допомогу у вигляді всього, чого вони просили - одяг, їжа, гігієна", - поділився хореограф.

Потім Євген зі своєю дружиною переїхав на захід України, де продовжив допомагати армії, в тому числі і жертвувати гроші.

"Я перейшов в організацію процесу, весь час отримував багато запитів від військових – потрібна допомога, автомобіль, турнікети, бронежилети, то, се. Я став дізнаватися, як це взяти, став збирати гроші. Зібрав на перший автомобіль, потім другий, третій, четвертий", - розповів Євген Кот.

Волонтерством займається і його дружина Наталя.

Нагадаємо, раніше були названі українські зірки, які пішли волонтерити після вторгнення РФ.

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