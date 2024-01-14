Він сказав, що вони хороші актори, тому люди могли думати, що між ними справжні почуття, а не гра на паркеті.

Танцюрист Женя Кот і актриса Ксенія Мішина були партнерами на шоу "Танці з зірками". Вони кожен випуск вражали глядачів чуттєвими номерами і не раз підігрівали чутки про свій роман.

Так, в одному з номерів вони цілувалися, а в іншому - Мішина дала Коту ляпаса. Як розповів Євген в інтерв'ю "Обозревателю". вони обидва хороші актори, тому у глядачів могли виникнути думки, що вони пара не тільки на паркеті.

"Поцілунок був у нас в якомусь з номерів, можливо, через це пішли розмови. А в іншому номері ляпас мені давала – і ми все робили по-справжньому. На генеральному прогоні Ксенія так сумлінно підійшла до репетиційного процесу, що, зачепивши рукою підборіддя під час удару, фактично вирубила мене. Повело, але дотанцював. Це я розповідаю для того, щоб пояснити, що ми не зображували якісь дії, а максимально вживалися в ролі, тому це мало такий хороший відгук у глядачів", - розповів Кот.

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Він додав, що дружина його ніколи не ревнувала до Ксенії. Наталя Татаринцева, за його словами, завжди відчувала, що він кохає тільки її.

"Наталя ніколи мене не ревнувала до роботи – так само - і я її. Наше кохання будується на повній довірі. А сцена є сцена. Ну і потім, навіщо їй ревнувати, якщо, приходячи додому, показую кохання до неї?" - додав Кот.

Нагадаємо, нещодавно Женя Кот оголосив, що вперше стане батьком. Вони з дружиною давно мріяли про дитину, але не могли її зачати. Вони розповідали, що лікарі ставили їм безпліддя, але не дивлячись ні на що їхня мрія здійснилася.

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