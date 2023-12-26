Він розповів про здійснення своєї мрії.

Хореограф і суддя шоу "Україна має талант" Женя Кот поділився з шанувальниками довгоочікуваною радістю - він вперше стане батьком. Його дружина Наталія Татаринцева вагітна первістком.

Цю новину він повідомив шанувальникам в день Різдва. На своїй сторінці в Instagram танцюрист опублікував чуттєве відео з дружиною і написав:

"Сьогодні в день Різдва ми ділимося з вами нашою заповітною новиною і щиро дякуємо всім, хто бажав нам здійснення найголовнішої мрії для нашої сім'ї! Ми чекаємо на тебе, наше диво".

До слова, Кот і Татаринцева вже давно мріють про дитину. Однак довгий час у них не виходило. Як розповідала сама Наталя, проблема була в її спортивному минулому. При цьому зараз їхня мрія нарешті здійснилася.

Як відреагували користувачі мережі

"Вітаю. Чудеса завжди приходять тоді, коли потрібно. Бажаю вам щастя, любові і прекрасних батьківських днів"

"Боже, це найпрекрасніше, що я бачила! Спасибі вам, спасибі і вітаємо! Це щастя! Ви неймовірні"

"Вітаємо вас, дорогі. Всі чекаємо дива"

Нагадаємо, відомий український співак також вперше стане батьком.

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