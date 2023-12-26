Хореограф і суддя шоу "Україна має талант" Женя Кот поділився з шанувальниками довгоочікуваною радістю - він вперше стане батьком. Його дружина Наталія Татаринцева вагітна первістком.
Цю новину він повідомив шанувальникам в день Різдва. На своїй сторінці в Instagram танцюрист опублікував чуттєве відео з дружиною і написав:
"Сьогодні в день Різдва ми ділимося з вами нашою заповітною новиною і щиро дякуємо всім, хто бажав нам здійснення найголовнішої мрії для нашої сім'ї! Ми чекаємо на тебе, наше диво".
До слова, Кот і Татаринцева вже давно мріють про дитину. Однак довгий час у них не виходило. Як розповідала сама Наталя, проблема була в її спортивному минулому. При цьому зараз їхня мрія нарешті здійснилася.
Як відреагували користувачі мережі
- "Вітаю. Чудеса завжди приходять тоді, коли потрібно. Бажаю вам щастя, любові і прекрасних батьківських днів"
- "Боже, це найпрекрасніше, що я бачила! Спасибі вам, спасибі і вітаємо! Це щастя! Ви неймовірні"
- "Вітаємо вас, дорогі. Всі чекаємо дива"
Нагадаємо, відомий український співак також вперше стане батьком.