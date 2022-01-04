У Мішель Андраде був досвід таких стосунків.

Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде в програмі "Хто зверху" розповіла, що у неї був секс по дружбі.

"Хороший досвід, який я з цього винесла – - це те, що дружба повинна залишатися дружбою. Правда, якщо хтось один в таких стосунках закохається, а другий не відповість взаємністю, то можна втратити друга. Тому завжди потрібно спочатку все промовляти і обговорювати найменші нюанси такого спілкування", - поділилася співачка.

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За її словами, флірт у спілкуванні з іншими людьми може бути присутнім, але вона ніколи не виходить за рамки дозволеного.

Нагадаємо, раніше Мішель Андраде потрапила у конфуз. Під час виступу у неї оголилися груди.

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