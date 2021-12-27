Мішель Андраде не розгубилася і вирішила цю проблему.

Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде виступила на "Вечорі прем'єр з Катериною Осадчою". Перед концертом дівчина вирішила ще раз пропрацювати свій номер, але потрапила в конфуз.

На репетиції з неї сповз спокусливий топ, який оголив її груди. При цьому Мішель не розгубилася і знайшла вихід із ситуації.

Читайте також74-річна Софія Ротару кардинально змінилася заради виступу в РФ"Були нюанси з топіком, так, це правда. Але ми дуже легко все вирішили, ми творчі люди, всі талановиті", - сказала Андраде в програмі "Світське життя".

За словами співачки, костюмери підв'язали топ, щоб він не сповз з неї вже на самому "Вечорі прем'єр".

Нагадаємо, раніше Віка Смеюха осоромилася в шоу "Хто зверху". З неї сповзла сукня, а під нею - нічого.

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