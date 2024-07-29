На співачку склали адмінпротокол за хуліганство.

Відома українська співачка Христина Соловій, яка зізналася, чи був у неї роман зі Святославом Вакарчуком, показалася біля відділку поліції міста Чорноморськ. Стало відомо, що накоїла артистка.

Днями виконавиця виступила з концертом в Чорноморську, Одеської області. Соловій під час свого виступу запитала у шанувальників, яку назву мало місто до перейменування.

Як відомо, до 2016 року Чорноморськ називався Іллічівськом. Співачка просто зі сцени вилаялася про колишню назву і назвала її "х*йн*ю". Потім вона разом з усіма присутніми на концерті декілька разів проскандувала нову назву міста. Момент потрапив на відео, і в соцмережах користувачі розкритикували зірку.

"Скажіть, будь ласка, тільки пообіцяйте, що ніхто зараз не буде ображатися. Я з добром! Як називалося ваше місто до того, як його перейменували? Іллічівськ? І що, вам це подобалося? Повна ху*н*!" – заявила Христина.

За таку поведінку під час концерту правоохоронці склали адмінпротокол на артистку. Як пояснили представники поліції Одещини у коментарі для Hromadske, причиною стало саме використання нецензурної лексики Соловій.

Інцидент вже встиг прокоментувати Сергій Гнезділов – культурний менеджер фестивалю "Виделка fest", в рамках якого виступала виконавиця. Він розповів, що після концерту від жителів Чорноморська надійшло кілька заяв до поліції зі скаргами на зірку за лайливі висловлювання. Відтак, правоохоронці склали протокол за фактом дрібного хуліганства.

"Пролунав, на жаль, мат зі сцени, без дисклеймера. Позиція нашого фестивалю полягає в тому, що ми не проти обсценної лексики, але потрібно перед виступом про це говорити, попереджати відвідувачів: "Шановні, я сьогодні буду матюкатись. Якщо є діти, і ви не хочете, щоб вони чули мат, то, будь ласка, виведіть їх". Ми пояснили, що місто має іншу назву давним-давно і ми не знаємо, хто такі жителі Іллічівська…"Виделкаfest" дійсно вважає, що Іллічівськ — це дуже х**ова назва для міста. І ми всебічно підтримуємо декомунізаційні процеси", – зазначив Гнезділов.

Тепер Христині загрожує штраф або громадські чи виправні роботи відрахуванням 20% заробітку, або 15 діб адміністративного арешту.

На це відреагувала і сама знаменитість. Вона з гумором поставилася до ситуації і опублікувала світлину з поліцейського відділку у Чорноморську.

"Куплю або прийму в подарунок примірник української обсценної лексики. Ніде не можу знайти, розкупили матюкливі українці", – іронічно написала Соловій.

Нагадаємо, раніше Христина Соловій різко висловилася про Емму Антонюк.

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