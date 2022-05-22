Український продюсер вважає, що навіть ті, хто позиціонує себе як "хороші росіяни", нічого не роблять для припинення війни.

Український продюсер Ігор Кондратюк розповів, що не так з "хорошими росіянами", які не підтримують війну в Україні і кровожерливу політику Путіна. Своєю думкою він поділився в Facebook-блозі.

"Замість того щоб, користуючись своїми зв'язками і певним авторитетом, переконувати уряди країн Європи і світу не співпрацювати з путінською РФ, посилювати санкції і ембарго проти РФ для прискорення закінчення війни і знищення кремлівського тоталітарного режиму, вони розповідають світу (і наївним українцям десятках ютюбканалів) про те, хто такий Путін, що там всередині Росії ("не все так однозначно, є нормальні люди, навіть у Кремлі").

Про те, що російську культуру не варто ізолювати/ігнорувати/х*рити навіть зараз. Серйозно? Це головна проблема сучасності? Вони дають аналіз справ на фронті, а також розповідають, якою буде "їхня" Росія після х*йла, як важко жити росіянам, вимушеним тікати від режиму Путіна, і т.д", - написав Ігор Кондратюк.

Він уточнив, що для нього фраза "хороші росіяни" - це оксюморон.

"Лише спільними діями всіх прогресивних людей світу можна зупинити і знищити ракову пухлину цивілізації - войовничий імперський Російський нацизм - рашизм", - додав продюсер.

Нагадаємо, Андрій Макаревич висміяв кремлівську пропаганду. Лідер групи "Машина времени" підтримує Україну з перших днів широкомасштабного вторгнення РФ.

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