За словами продюсера, у нього були накопичення.

Український шоумен і продюсер Ігор Кондратюк прославився завдяки програмі "Караоке на Майдані". Після - він став суддею вокального шоу "Х-фактор". За роки роботи на телебаченні він встиг заробити достатньо грошей, щоб забезпечити сво майбутнє і майбутнє своєї сім'ї.

Як розповів Кондратюк в інтерв'ю Славі Дьоміну, зараз він перебуває на пенсії. Від держави він щомісяця отримує суму до 10 тисяч гривень. Однак живе він саме на свої накопичення.

"У мене не мінімальна пенсія. Вона у мене досить пристойна. Але якщо порівнювати її з пенсією суддів, то вона мізерна", - сказав Кондратюк.

Дьомін поцікавився, чи інвестував Кондратюк гроші під час піку своєї популярності або, можливо, вкладав їх у нерухомість, але продюсер чітко відповів, що ні.

"Років 15 тому було дико купувати акції, облігації", - зазначив Кондратюк.

Також він розповів, що його дружина працювала фінансистом, проте, за його словами, вести кілька фірм і займатися там бугалтерією і бути інвестиційним фінансистом - різні речі.

Нагадаємо, раніше Кондратюк закликав забути про Ані Лорак.

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