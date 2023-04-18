Український ведучий і продюсер прокоментував поведінку зрадниці.

Відомий український ведучий і продюсер Ігор Кондратюк в новому інтерв'ю прокоментував поведінку співачки Ані Лорак. Знаменитість, яка до повномасштабної війни жила і працювала в РФ, навіть після 24 лютого 2022 року не одумалася і не заговорила на підтримку своєї країни.

Замість цього вона заробляє криваві рублі в Росії, розповідаючи в своїх інтерв'ю про те, що її нібито вижили з України деякі відомі політичні діячі.

Кондратюк впевнений, що свій вибір Лорак зробила ще в 2014 році, свідомо відмовившись від своєї Батьківщини.

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"Дівчина зробила однозначний вибір. При цьому він був зроблений, напевно, не нею. Тому що сказати, що обрала вона, - це значить, що у неї є мізки. А судячи з вчинків з 2014 року, мізків у неї немає. Багато уваги ми їй приділяємо", - заявив Кондратюк.

Продюсер додав, що Ані Лорак - не єдина Українка, яка підтримала кривавий режим. Подібних випадків досить багато, проте про них не говорять, тому що люди непублічні. Однак Ігор Кондратюк закликає забути про них і не витрачати свій час на таких людей.

"Просто вона публічна особа і ми її знаємо. Маса людей сидить, жує соплі, як я люблю говорити. Після того, як Лорак виступила з концертом на річницю російського військово-морського флоту в 2016 році, взагалі про неї безглуздо говорити. У неї немає мізків", - резюмував екс-ведучий шоу "Караоке на майдані".

Нагадаємо, Злата Огнєвіч спародіювала Ані Лорак і нарвалася на хейт.

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