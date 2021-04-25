Генеральний директор Tesla Ілон Маск оголошений ведучим гумористичного шоу Saturday Night Live.
Читайте такожАктриса Галь Гадот розсекретила стати третьої дитиниПро це повідомляється в Twitter шоу.
Вихід програми заплановано на 8 травня. Запрошений музичний гість - Майлі Сайрус.
Рішення запросити Маска прийняли після того, як пілотований корабель Crew Dragon, запущений напередодні компанією Маска SpaceX, пристикувався до Міжнародної космічної станції (МКС).
"Saturday Night Live" - вечірня музично-гумористична передача на американському каналі NBC. Прем'єра відбулася 11 жовтня 1975 року.
🚀🚀🚀 pic.twitter.com/WyTGhSsSVg— Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) April 24, 2021
Crew Dragon компанії SpaceX в космосі
- Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска 30 травня 2020 року вирушив у свій перший пілотований політ.
- 31 травня 2020 пілотований Crew Dragon компанії SpaceX зістикувався з Міжнародною космічною станцією.
- 2 серпня 2020 корабель Crew Dragon з астронавтами Дагласом Херлі і Робертом Бенкеном на борту успішно повернувся на Землю.
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram