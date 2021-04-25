Ілон Маск стане ведучим гумористичного шоу

Прем'єра передачі відбулася 11 жовтня 1975 року.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск оголошений ведучим гумористичного шоу Saturday Night Live. Читайте такожАктриса Галь Гадот розсекретила стати третьої дитиниПро це повідомляється в Twitter шоу. Вихід програми заплановано на 8 травня. Запрошений музичний гість - Майлі Сайрус. Рішення запросити Маска прийняли після того, як пілотований корабель Crew Dragon, запущений напередодні компанією Маска SpaceX, пристикувався до Міжнародної космічної станції (МКС). "Saturday Night Live" - вечірня музично-гумористична передача на американському каналі NBC. Прем'єра відбулася 11 жовтня 1975 року. 🚀🚀🚀 pic.twitter.com/WyTGhSsSVg — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) April 24, 2021 Crew Dragon компанії SpaceX в космосі Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска 30 травня 2020 року вирушив у свій перший пілотований політ.

31 травня 2020 пілотований Crew Dragon компанії SpaceX зістикувався з Міжнародною космічною станцією.

2 серпня 2020 корабель Crew Dragon з астронавтами Дагласом Херлі і Робертом Бенкеном на борту успішно повернувся на Землю. Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: Людмила Жерновська

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