Перший випуск вийде 8 травня / фото REUTERS

Генеральний директор Tesla Ілон Маск оголошений ведучим гумористичного шоу Saturday Night Live.

Читайте такожАктриса Галь Гадот розсекретила стати третьої дитиниПро це повідомляється в Twitter шоу.

Вихід програми заплановано на 8 травня. Запрошений музичний гість - Майлі Сайрус.

Рішення запросити Маска прийняли після того, як пілотований корабель Crew Dragon, запущений напередодні компанією Маска SpaceX, пристикувався до Міжнародної космічної станції (МКС).

"Saturday Night Live" - вечірня музично-гумористична передача на американському каналі NBC. Прем'єра відбулася 11 жовтня 1975 року.

Crew Dragon компанії SpaceX в космосі

  • Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска 30 травня 2020 року вирушив у свій перший пілотований політ.
  • 31 травня 2020 пілотований Crew Dragon компанії SpaceX зістикувався з Міжнародною космічною станцією.
  • 2 серпня 2020 корабель Crew Dragon з астронавтами Дагласом Херлі і Робертом Бенкеном на борту успішно повернувся на Землю.

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Автор: Людмила Жерновська