Crew Dragon доставив на МКС чотирьох астронавтів із США, Франції та Японії.

У суботу, 24 квітня, пілотований корабель Crew Dragon, запущений напередодні компанією Ілона Маска SpaceX, пристикувався до Міжнародної космічної станції (МКС). Це сталося близько 12:08 за київським часом.

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Про це стало відомо з прямої трансляції, що проводиться NASA.

Crew Dragon доправив на МКС чотирьох астронавтів із США, Франції та Японії: Томаса Песке, Меган МакАртур, Роберта Шейна Кімбро й Акіхіко Хошіде.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 23 квітня, компанія Ілона Маска SpaceX запустила ракету Falcon 9 з пілотованим кораблем Crew Dragon. Це вже другий запуск для космічного апарату, який доставить астронавтів NASA на Міжнародну космічну станцію.

Цей запуск є важливим, оскільки вперше будуть одночасно використані багаторазова ракета і багаторазовий пілотований корабель.

Crew Dragon компанії SpaceX в космосі

Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска 30 травня 2020 року вирушив у свій перший пілотований політ.

31 травня 2020 пілотований Crew Dragon компанії SpaceX зістикувався з Міжнародною космічною станцією.

2 серпня 2020 корабель Crew Dragon з астронавтами Дагласом Херлі і Робертом Бенкеном на борту успішно повернувся на Землю.

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Автор: Вікторія Гордієнко