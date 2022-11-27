Вона зазначила, що не хоче нікого відзначати і ганьбити, але попросила більш шанобливо ставитися до тих, що зараз перебуває в Україні без світла, тепла і води.

Українська телеведуча Катерина Осадча звернулася до українців, які хваляться життям за кордоном. Вона закликала їх не кричати на весь світ про те, як їм класно перебувати в теплі і зі світлом, коли їхні співвітчизники страждають від постійної відсутності електроенергії.

"Не буду нікого відзначати і ганьбити. Але майте розум, якщо ви в теплі, зі світлом за кордоном, не варто кричати, як вам класно", - написала Осадча в інста-сторіз.

Вона додала, що зараз всі українці повинні підтримувати один одного, а не дратувати. Осадча звернулася і до тих, хто в День пам'яті жертв Голодомору постить у своїх соціальних мережах тарілки з тістечками.

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"Це окремий вид цинізму", - підсумувала знаменитість.

Нагадаємо, раніше Катерина Осадча отримала державну нагороду за волонтерську діяльність. Ведуча є куратором ініціатив "Знайти своїх" та "Пошук зниклих". Проекти націлені на те, щоб шукати зниклих через війну цивільних.

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