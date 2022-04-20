За Зеленським в соціальній мережі стежать 16,8 мільйона осіб.

На Instagram президента України Володимира Зеленського підписані майже 17 мільйонів осіб. Такий приріст підписників був пов'язаний з війною в Україні, яку на нашій території розв'язала Росія.

Те, що Зеленський залишився в Україні, попри активні бойові дії, викликає захват у людей з усього світу. Вони висловлюють йому підтримку і говорять про те, що Зеленський - гідний президент.

Цікаво, що за Зеленським в Instagram стежать не тільки українці, а й світові знаменитості. На нього підписані зірка "Всі жінки - відьми" Аліса Мілано, американська актриса Шерон Стоун, легендарна поп-діва Мадонна, мама Ілона Маска - Мей Маск, дочка екс-президента США Іванка Трамп, голлівудська актриса українського походження Кетрін Винник, британська співачка Рита Ора і багато інших.

Крім того, за Зеленським стежать безліч українських зірок - Слава Камінська, Дмитро Монатік, Надя Дорофєєва, Даніель Салем, Світлана Тарабарова і багато-багато інших.

Втім, сам президент підписаний всього на 194 аккаунти. Крім українських зірок, він стежить і за зарубіжними - Шерон Стоун, Адель, Леді Гагою, Антоніо Бандерасом, Ніколь Кідман, Джей Ло, Мадонною, Арнольдом Шварценеггером та іншими.

Нагадаємо, хто увійшов до найближчого кола президента Зеленського на час війни.

Вас також можуть зацікавити новини: