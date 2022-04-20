На Instagram президента України Володимира Зеленського підписані майже 17 мільйонів осіб. Такий приріст підписників був пов'язаний з війною в Україні, яку на нашій території розв'язала Росія.
Те, що Зеленський залишився в Україні, попри активні бойові дії, викликає захват у людей з усього світу. Вони висловлюють йому підтримку і говорять про те, що Зеленський - гідний президент.
Цікаво, що за Зеленським в Instagram стежать не тільки українці, а й світові знаменитості. На нього підписані зірка "Всі жінки - відьми" Аліса Мілано, американська актриса Шерон Стоун, легендарна поп-діва Мадонна, мама Ілона Маска - Мей Маск, дочка екс-президента США Іванка Трамп, голлівудська актриса українського походження Кетрін Винник, британська співачка Рита Ора і багато інших.
Крім того, за Зеленським стежать безліч українських зірок - Слава Камінська, Дмитро Монатік, Надя Дорофєєва, Даніель Салем, Світлана Тарабарова і багато-багато інших.
Втім, сам президент підписаний всього на 194 аккаунти. Крім українських зірок, він стежить і за зарубіжними - Шерон Стоун, Адель, Леді Гагою, Антоніо Бандерасом, Ніколь Кідман, Джей Ло, Мадонною, Арнольдом Шварценеггером та іншими.
Нагадаємо, хто увійшов до найближчого кола президента Зеленського на час війни.